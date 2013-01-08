德帕迪约称离开法国不为避税

法国影星德帕迪约周一否认其离开法国是由于税收原因。他称，虽然他现在拥有俄罗斯护照，但还是跟法国很有渊源。德帕迪约并表示，如果是为了避税而离开法国，那么他早就这么做了。德帕迪约上月在致法国总理埃罗的信中表示，离开法国是因为在法国赢得成功的人反而要受到惩罚。路透