德帕迪约称离开法国不为避税

路透巴黎1月7日 - 法国影星德帕迪约（Gerard Depardieu）周一否认其离开法国是由于税收原因。他称，虽然他现在有了俄罗斯护照，但还是跟法国很有渊源。

他在一次足球颁奖礼间隙接受了体育频道L'Equipe 21采访。他表示，如果他是为了避税离开法国，那么早就离开了。

他说：“我持有俄罗斯护照，但我还是法国人，我很可能还会拥有比利时国籍。如果像法国媒体说的那样，我是为了逃避税收，那么我很久以前就该离开了。”

法国政府官员指责德帕迪约规避将要对富人开征的高额税收，但德帕迪约上月致法国总理埃罗（Jean-Marc Ayrault）的信中说，他离开法国，是因为在法国赢得成功的人却要受到惩罚。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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