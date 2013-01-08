法国影星德帕迪约称离开法国不为避税

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎1月7日 - 法国影星德帕迪约（Gerard Depardieu）周一否认其离开法国是由于税收原因。他称，虽然他现在有了俄罗斯护照，但还是跟法国很有渊源。
他在一次足球颁奖礼间隙接受了体育频道L'Equipe 21采访。他表示，如果他是为了避税离开法国，那么早就离开了。
他说：“我持有俄罗斯护照，但我还是法国人，我很可能还会拥有比利时国籍。如果像法国媒体说的那样，我是为了逃避税收，那么我很久以前就该离开了。”
法国政府官员指责德帕迪约规避将要对富人开征的高额税收，但德帕迪约上月致法国总理埃罗（Jean-Marc Ayrault）的信中说，他离开法国，是因为在法国赢得成功的人却要受到惩罚。（完）
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选