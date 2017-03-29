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市场报道 | 2017年 3月 29日 星期三 21:41 BJT

美国热股：Depomed将任命一位新的执行长和另外两位董事

路透3月29日 - Depomed Inc与维权投资者Starboard Value LP达成协议，将任命一位新的执行长和另外两位董事。

Depomed周三盘初下挫2.3%，报13.90美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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