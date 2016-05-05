特朗普遣返非法移民的计划可能导致美国GDP萎缩2%--研究

美联储理事布雷纳德警告 特朗普财政刺激政策有加剧通胀风险
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。
路透纽约5月5日（记者 Luciana Lopez） - 保守派智库American Action Forum周四即将发布的研究显示，特朗普扬言如果成为美国总统将驱逐全部非法移民，这样的做法可能导致美国经济萎缩约2%。
美国政府的数据表明，住在美国的1,100万非法移民中，约680万有工作。American Action Forum研究称，将他们驱逐出境将导致私营部门产出减少3,815-6,232亿美元。
该研究还指出，这些工人被驱逐出境后，数以百万计的工作岗位可能招不到人，因为合法工人不愿从事这些工作。研究称，雇佣非法工人较多的行业包括农业、建筑业和酒店业。
“特朗普说的完全不切实际，”该智库负责人、麦凯恩2008年总统竞选的首席经济顾问Douglas Holtz-Eakin说道。
该研究使用美国劳工统计局的数据来预测非法移民的产出。研究还指出，这些行业不太可能有足够多的合法工人填补空缺。
该智库称，研究并未考虑大规模遣返对消费、投资和其它经济因素的影响。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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