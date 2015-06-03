中国大额存单发展初期未必明显推升银行负债成本--中金

路透上海6月3日 - 中国大型投行--中金公司最新固定收益研究报告认为，考虑大额存单在发展初期，其在整体市场中的占比不会很高；且在货币政策持续放松的过程中，同业存单的发行利率也在逐步下行，对银行而言其负债成本是降低的；银行会动态地根据资产端的收益来决定其负债成本，因而大额存单的推出未必明显推升银行负债成本。

报告并称，大额存单在进一步推进利率市场化的同时，对长期限的定期存款有一定的替代作用；而大额存单对保本型理财产品有一定的替代作用；同时，大额存单的推出或减缓金融脱媒现象。

总体来看，大额存单的发行将进一步推动利率市场化，利率市场化进入尾声，但未必对银行造成负面冲击，反而可能推动银行业务运作模式的转型。

中国央行周二发布大额存单管理暂行办法称，银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行大额存单，个人投资人认购的大额存单起点金额不低于30万元人民币，机构投资人则不低于1,000万元。

**大额存单流动性预判及定价分析**

大额存单具备一般存款的属性，即需要缴纳法定存款准备金、受贷存比约束，且享受存款保险制度的保障。

从产品本身的特点出发，面向机构与个人发行的大额存单：1）类似于一个可交易、质押的收益率更高更市场化的定期存款，2）类似于一个流动性更好的有一定门槛的保本理财，3）更是一个面向机构与个人发行的受存款保险保障、需缴纳法定存款准备金的同业存单。

大额存单的发行主体为银行业存款类金融机构，与同业存单一致，目前限制为全国性市场利率定价自律机制成员单位（共93家）；投资人有别于同业存单，主要是企业和个人，保险公司和社保也可以投资大额存单。

期限比较丰富，包括1个月、3个月、6个月、9个月、1年、18个月、2年、3年和5年共9个品种；参考国外经验与同业存单的经验，预计以3个月、6个月、9个月、12个月为主。发行上，初期仍采用同业存单类似的年初备案发行制度，有助于央行控制总体的发行量与发行速度。

对于通过发行人营业网点、电子银行等自有渠道发行的大额存单，不能进行转让，但可以根据发行条款通过自有渠道办理提前支取和赎回；是否罚息取决于其发行条款。通过第三方平台发行的大额存单，更能体现大额存单电子化、标准化的特征，可以进行流通转让。

定价方面，大额存单利率应高于同期限定期存款利率；在同业存单已经市场化定价和市场化交易的情况下，未来大额存单的定价也会逐步向同业存单靠拢，或者主要参考同业存单，这意味着大额存单的定价会比较市场化，其利率中枢整体或低于同业存单，但收益率波动性/灵敏度可能不及同业存单；且大额存单的发行利率因流动性溢价、可质押、具备发行人（银行）信用等优势而低于保本理财。(完)

(整理 边竞; 审校 张喜良)

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