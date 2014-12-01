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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 1日 星期一 11:12 BJT

中国出台存款保险意见稿 每户50万元内全额赔付

中国的存款保险制度终于在千呼万唤中揭开了最后的面纱，国务院法制办周日发布存款保险条例征求意见稿。征求意见稿规定，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。官方新闻稿称，据人行测算，绝大多数存款人的存款能够得到全额保障，不会受到损失。路透
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