周小川：存款利率放开很可能在最近一两年实现（更新版）

* 存款利率放开或在近一两年内实现

* 央行更关注人民币汇率中期走势

* 人民币国际化的道路仍很漫长

* 改革的过程需平衡力度和市场承受程度

(新增引语和细节)

路透北京3月11日 -中国人民银行行长周小川周二在两会期间记者会上表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现。

周小川并称，人民币要实现国际化，仍是一个相对比较漫长的过程。中国银监会主席尚福林、中国证监会主席肖钢、中国保监会主席项俊波、外管局局长易纲也在本次记者会上答问。

“市场上肯定是存在一种力量是推动利率市场化的，因此各种新兴的业务、新兴的业务方式，也都是对利率市场化有推动作用的。”周小川称。

他表示，在利率市场化的过程中，由于管理方式、宏观调控方式的改变，市场上会出现一些新的、过去没有过的机会，这些机会可能会在短期内带来稍高一些回报的机会，市场会追求这些机会，就会有利率在一定期间内有上行的可能性。

“但随着市场配置资源和广泛竞争的存在，实际上利率最后还是会有总供给、总需求关系的平衡，个别的机会会慢慢变小。”他说。

针对2月份人民币汇率陡然贬值的走势，周小川提到，一个因素是市场参与者对2月贸易差额看法有分化，而金融市场对短期变化的反应亦很灵敏。但从央行的角度，更关注中期的趋势，短期的趋势未必能代表中期的趋势。

“人民银行尊重市场规律、尊重市场选择，我们也不必过多过早地发表自己的意见。”他说。

春节之后，人民币汇率呈现了央行期待中的双向波动走势，自2月中旬起急速贬值逾1,000点之后，又在上周快速升值直至周五重启贬值行情。有市场人士认为这更多是央行推动下的双向波动，但亦有市场人士认为，这是外汇市场供求关系趋向均衡所引发的，尤其是2月意外出现巨额贸易逆差印证了这一观点。不过，人民币汇率的双向波动走势引发了市场对汇率市场化超预期提速的猜想。

中国海关此前公布，中国2月出口同比下降18.1%，远逊于路透调查预估中值增长6.8%，也和1月出口超预期增长10.6%形成鲜明对比；2月进口同比增长10.1%；当月贸易逆差229.8亿美元，路透预估为顺差145亿美元。

**人民币国际化的家庭作业未做好**

对于备受关注的人民币国际化，周小川则清醒的指出，人民币如果真走向国际化，还有很多家庭作业没有做好。实际上，人民币在国际贸易和投资中的使用比重仍相对较低。基数低，增长率才显得很高。

“我们是说把自己的家庭作业政策改革做好了，对于推广人民币使用方面我们并不事先安排速度、节奏、时点。”他说。

周小川进一步表示，从中国央行的角度，不去过多地推行人民币的使用，而是从政策上、从实力上、从信心上等方面逐渐创造条件，使人民币可以被市场选择使用，而用不用还要尊重市场参与者的选择。

“其中一个重要的问题，这个家庭作业里还有稳步推进和逐步实现人民币的资本项目可兑换，这样能够在国际使用的便利程度上，在对人民币的信心方面，有更实质性的提高。”他说。

周小川表示，中国央行历来支持香港的离岸人民币业务发展，香港有明显的优势，还将进一步发展发挥更大的作用。中国政府已经提出要稳步推进、加快实现人民币可兑换，在这个过程中，各种限制性的措施肯定将越来越少。

对于台湾的人民币业务发展，周小川认为已经很快了，未来要稳步发展。中国央行主要鼓励的方向是支持实体经济，有直接贸易投资的发展，同时根据发展的程度逐步放宽政策。

“适当地掌握一下节奏，在一些组合投资产品方面走得太快，有时候没有太大把握。”他说。

周小川并表示，对于中国央行与台湾方面的货币互换，目前只是有所酝酿，还未正式开始讨论。

中国外管局局长易纲周二在同一场合表示，现在各种各样的跨境资金的流动性的风险随着国际金融市场的变化是比较突出的。外汇管理亦要注重防范风险、加强监管，守住不发生系统性和区域性风险的底线。

**平衡改革的力度和市场承受程度**

中国股市沪综指周一收挫近3%，并创八个半月最大单日跌幅。中国证监会主席肖钢周二就表示，股市的波动也是一个客观存在的现象，但中国的资本市场市场化程度还不够高。

“改革需要一个过程，在这个过程当中，的确需要掌握好或者说统筹平衡好改革的力度和市场可承受的程度。在这个方面，对证监会来讲，的确是一个挑战。”肖钢称。

肖钢表示，今年将进一步扩大QFII和RQFII的投资。中国证监会在会同有关部门明确QFII的税收政策等问题，相信今年会在进一步扩大QFII方面做出积极的努力。

此外，中国证监会将推动中国的证券公司、基金管理公司走向世界，到海外经营和发展。并努力在引进外资的证券、基金、期货机构等方面取得进展。

中国银监会主席尚福林周二在同一场合表示，中国银行业经过几年的高速发展，确实积累了一些风险，但这些风险总体可控，不良资产的拨备和银行资本金都是充足的。

“对于个体风险，我们也有应对措施，对各类贷款进行静态和动态的压力测试，促进银行能够稳健地发展。”尚福林称。

尚福林并表示，中国的信贷政策对过剩产能采取严格控制的方式，如对钢铁行业的贷款。

中国银监会此前发布统计数据显示，截至2013年末中国商业银行不良贷款率1.00%，不良贷款余额为5,921亿元人民币，两项指标持续“双升”。（完）

(发稿 谢衡/李文科；; 审校 黄凯)

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