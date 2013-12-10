《信报》：放开存款利率管制 人行踏出实质一步

中国首季债转股规模2380亿元 煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行
路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。
（12月10日社评）
中国央行允许银行业存款机构昨日起发行大额同业存单，利率以市场化方式确定，向存款利率自由化踏出实质性一步，相信不久后将推出存款保险制度。
商业银行可发行七个期限同业存单，由1个月到1年以上期限，利率定价可参考上海银行同业拆借利率（Shibor）。目前货币市场已有短期回购和拆借交易，1-3个月期内Shibor利率有较强市场定价参考价值，然而，因缺乏3个月以上较长期的货币工具，3个月期或以上Shibor利率市场化定价未必有效率。
如今允许银行发行7个长短期限不同的大额可转让存单，增加货币市场的期限品种，亦巩固Shibor利率基准曲线的有效性。过去半年，中国利率自由化步伐露出加速之势，昨允许银行间发行五5万元人民币以上的大额存单，作放开存款利率上限管制突破口，估计将继续以“先长期后短期、先大额后小额”推进。
在贷款利率市场化定价方面，无论贷款基础利率、上海银行间同业拆息以至大额存单，都可作为参照对象；存款利率方面，允许银行业存款机构发行大额存单，利率市场化定价则参照Shibor，使Shibor在未来所有市场利率定价中起重要基准作用。
据商务部昨天发布的资料，今年1-10月，社会消费品零售总额增长13%，扣除价格因素，实际增长约11%，增速比去年同期放缓，主因居民收入增长后劲不继。
央行加快利率市场化，以配合经济深化改革，相信明年初存款保险制度可望启动推行，继后允许银行向非金融企业和个人发行“由大额到小额”可转让存单。
虽然同业存单发行初期会推高货币市场利率，昨天三个月期Shibor利率便上升近10点子，但随着银行继续滚动发行，并取得期限更长的稳定资金，相信其融资成本上升压力完全可以承受。然而，央行放开存款利率上限管制，却是中国经济再平衡最关键的一步。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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