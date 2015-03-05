中国银行业存款利率总体下降 部分城商行存款利率上浮到顶

中国领先的垂直金融搜索平台--融360称，央行降息后其调查的23家银行存款利率总体相比之前有所下降，但其中大部分城商行将各存期利率上浮至顶。报告指出，此次降息后，调查的23家银行存款利率均有不同幅度上浮，但目前看，除一些城商行，大部分银行的利率上浮幅度为10%至20%，总体上存款利率下降了。路透