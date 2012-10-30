存款季末冲高消退或致中国M2增速下降--中金

路透北京10月30日电---中国大型投行--中金公司周二发布报告称,随着季末存款冲高因素的消退,中国10月末广义货币供应量(M2)同比增速预计从上月的14.8%回落至14.4%,但由於非金融部门流动性资产的真实扩张,近几个月货币条件改善的趋势不变.

中金报告认为,9月份广义货币超预期增长在一定程度上也反映了季末存款冲高这一因素的影响,从而高估了居民和企业部门流动性资产扩张的力度.

"大规模的银行表外理财产品的发行和非银行金融业务的发展,为银行部门通过理财产品回表等方式操控季末存款冲高提供了一个巨大的资金池,预计这一现象近期还会延续."报告表示.

中国央行此前公布,9月末中国M2同比增长14.8%,创15个月新高.

中金称,2011年以来,理财产品季末回表的规模越来越大,其对M2季末波动的影响也越来越大.反映在银行部门对其他金融部门债权项目上,季末月份比前後月份平均高出5,000多亿元人民币,中金推算其对季末M2环比增长率影响平均约为0.6个百分点.

M2季末冲高对准确判断货币条件变化带来困扰.中金认为,对於经济分析而言,这反映了金融创新背景下传统数量指标重要性的下降,评估货币环境更需要关注全社会融资总量以及市场利率等价格指标.

央行之前表示,金融机构表外业务资金最终都会通过信托贷款、委托贷款、银行承兑汇票、企业债券、股票等金融工具投放于实体经济,而这些金融工具都已包含在社会融资规模中.随着金融创新快速发展,未来人民币贷款占比有可能更低.

不过中金也指出,季末回表因素影响相对有限,9月广义货币的改善主要还是反映非金融部门的流动性资产的真实扩张,季末冲高因素不改变近几个月广义货币改善的趋势,全社会融资总量的数据也显示金融部门对非金融部门的融资加快.

中国10月信贷数据预计于下周公布.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 屈桂娟

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