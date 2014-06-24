改革存款准备金制度 可按期限确定不同存准率--社科院专家

路透上海6月24日 - 中国社科院金融研究所副所长殷剑锋撰文指出，应改革法定存款准备金制度，可首先降低、甚至取消中长期定期存款法定准备金要求的做法，按照非金融企业和居民存款的期限确定不同法定存款准备金率。

周二刊登在上海证券报的文章并指出，当前中国宏观金融形势已由2009年和2010年的流动性泛滥转向了流动性不足乃至流动性短缺，为防止继续演变为长期经济低迷的流动性陷阱，在避免再次“放水”以致出现流动性过剩的前提下，需要采取兼顾长期改革和短期风险处置的措施，改革目前的货币政策调控和融资机制，保持流动性的合理水平。

近期央行采取了定向降准确实可以改善当前流动性短缺的状况。但采取这样的做法，一则会给市场造成放水的预期，从而延误经济结构的调整，二则更是延续了此项制度对宏观金融运行的深刻弊端，错失了改革良机。

殷剑锋表示，为了调节外汇占款对国内的影响，法定准备金制度就扮演了极其重要的角色。然而，由于中国的法定存款准备金制度对不同“流动性”状况的存款采用相同的缴纳标准，活期存款和定期存款都需要按照同样的准备金率缴存法定准备金，因此，在外汇占款增速不同的时期，法定准备金率的调节具有一种非对称效应。

当外汇占款增速加快的时候，由于外汇占款主要对应着企业存款、也即狭义货币M1的增加，因此，提高所有类型存款的法定存款准备金率只能部分对冲境外输入的流动性。

相反，当外汇占款增速放慢的时候，狭义货币的增速也趋缓，此时，尽管按照全部存款和广义货币的标准来看，法定存款准备金率没有变化或者因为“降准”而略有下降，但是，按照活期存款和狭义货币的标准看，法定存款准备金率就显得抬高了。目前恰恰就是这种情况：以M1来测算的存款准备金率自2011年以来已经上升到60%，远高于以M2来统计的标准。

文章指出，从金融改革的长期方向看，改革法定存款准备金制度极其重要。而在这种改革的过程中，可以发挥市场自发的力量，增加流动性的供给。

短期内可以立即采取的做法是，效仿其他国家和经济体（如美国和欧元区）首先降低、甚至取消中长期定期存款法定准备金要求的做法，按照非金融企业和居民存款的期限确定不同法定存款准备金率。

可以在保持活期存款准备金率不变的情况下，降低企业和居民存款中定期存款部分的准备金率。例如，如果将企业定期存款和居民储蓄存款的法定存款准备金率下调一个百分点，大体能够使商业银行超额准备金率上升0.7到0.8个百分点，流动性短缺状况将能得到缓解。

而在中长期，配合外汇管理体制改革，在将外汇资产和其对应的负债剥离出央行资产负债表的过程中，逐步降低直至取消定期存款的法定存款准备金率。（完）

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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