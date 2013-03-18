《热点透视》塞浦路斯剥夺储户存款开创危险先例

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon； 编译 李爽/王兴亚

路透伦敦3月18日 - 塞浦路斯对存款征税开创了一个糟糕的先例。塞浦路斯必需找到资金来源以防止金融体系崩溃。但对存款保险保障范围内的存款征税6.75%，是一种立法以进行抢劫的行为。塞浦路斯应对不在存保保障范围内的存款设定更高税率，不要染指小储户的腰包。

拿储户的钱充公将打击对银行业的信心，也冲击对政府的信任，因为理论上塞浦路斯已经保证10万欧元以下的存款的安全。小储户应该获得奖励，而非受到处罚。他们在金融体系中扮演着沉默英雄的角色，储备资金以因应未来需求，他们并不是那些胡乱借钱拖垮金融体系的人。

严格意义上讲，塞浦路斯并未打破其为小储户提供存款保证的承诺。因为若银行无法偿还存款将触发保险机制，但现在不还钱的不是银行，吞食储户存款的正是政府自身。而且还美其名曰让储户持有银行股份作为补偿。

塞浦路斯需要一个解决方案，这一点毋庸置疑。这个地中海岛国眼下形势严峻。该国银行体系先前因有俄罗斯资金流入，且在希腊大举拓展业务，其规模已膨胀至相当于国内生产总值(GDP)的八倍，从技术层面讲，其银行体系已经垮台，原因在于其对希腊经济及公债曝险，以及塞浦路斯自身的地产泡沫破裂。

塞浦路斯欧元区伙伴国的举动明确说明时间紧迫。他们在知悉塞浦路斯的银行周一放假的情形下，选在周五的晚上举行财长会议。塞浦路斯总统表示，欧洲央行威胁若不达成协议，周二将切断塞浦路斯的流动性，那么其银行体系将瓦解。

总之，塞浦路斯需要170亿欧元资金来救助其银行并解决政府自己的账单问题，这一规模几乎与整体GDP相当。若塞浦路斯在现有债务基础之上再借入这些资金，其债务负担将难以持续，那么债务重组只是时间早晚问题。

塞浦路斯的欧元区伙伴国和国际货币基金组织决定不向其借这么多钱，最多只出借100亿欧元。这意味着，到2020年，塞浦路斯债务规模应该可以控制到相当于整体GDP的程度。

问题在于去哪里找剩余的70亿欧元。鉴于德国及其他欧洲北部国家不准备施以援手，这就有两个选择：政府公债持有者接受减记、或银行债权人面对损失。

像希腊去年那样减记公债价值的选项已经被否决。塞浦路斯银行业持有大量公债，因此减记只会扩大其财务破洞，意味着他们将需要甚至更多救助。塞浦路斯政府的信用将毁于一旦，却换不回什么好处。

因此，在没有其他选择情况下，只能选择让银行债权人蒙受损失。理想情况下，银行债券持有者原本应该担起责任。但塞浦路斯的银行业几乎没有发行过任何债券，这里也搜罗不到多少钱。

这无意间充分证明了要求所有银行具备充裕资本缓冲的重要性，这些资本包括能在危机期间自我解救的股权或债券。国际监管当局最好能够赶快提出所谓的“自救”债券的最低标准。

考虑到塞浦路斯银行业不具备此类缓冲资本，剩下的选择就是挤压储户，以筹到58亿欧元。该政策甚至还包含些许粗糙正义的成分。毕竟，塞浦路斯680亿欧元存款中多达半数为俄罗斯人和乌克兰人所有，其中一部分被认为是通过该国漂白的黑钱。

另外，该国银行业近几个月一直对欧元存款支付高利息，某些情况下高达7%。无疑这些钱非常危险。储户应该知道，如此高的回报肯定会有风险。

未获存款保障的存款税率达9.9%，如果存款税仅限这个部分，那么开征此税的论点就有凭有据。可是获得存款保障的储户同样将被征税6.75%。税金全部来自380亿欧元无存保存款是比较好的做法，但税率就需要提高至15%左右。塞浦路斯议会进行变通还不算太晚。

塞浦路斯政府并不希望这样做，因为绝大部分无存保存款来自海外，政府担心如此高的税率或将损及其作为离岸金融中心的地位。即便牺牲塞浦路斯寡妇的钱财来保护俄罗斯黑手党的利益符合国内政治逻辑，此类政策也不利于欧元区其他国家。

塞浦路斯的形势不大可能马上传染其他危机国家。毕竟希腊、西班牙、葡萄牙及爱尔兰的银行体系才刚进行资本重组。同时，塞浦路斯银行部门相对经济规模而言算得上巨大，加上该国规模或许小到可以进行一场实验，使其可以成为一个特例。即便如此，欧元区其他地方的普罗大众现在知道，一旦到了紧要关头，他们名下获得保障的存款也可能保不住。(完)

(译文审校 张明钧)

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