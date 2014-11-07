家得宝称5300万笔客户电邮地址于系统入侵事件中遭窃

路透11月6日 - 全球最大家居修缮用品连锁商家得宝(Home Depot)(HD.N)表示，日前公司支付资料系统遭入侵的事件中，约有5,300万笔电子邮件地址遭窃。家得宝之前已公布约有5,600万笔付费卡资料遭窃。

家得宝于9月证实这起客户资讯被窃事件。家得宝表示，内含电邮地址的遭窃资料，并无密码、付费卡资料或其他敏感个人资料。

家得宝预估入侵事件将造成约6,200万美元损失。过去一年一连串美国零售商遭到骇客攻击，家得宝也在受骇之列。

家得宝表示，无法单凭遭窃的资料直接连线至该公司的销售点管理系统。

该公司重申2014年销售成长预估约为4.8%，预估每股盈余(EPS)4.54美元。

家得宝表示，该预估已计入调查资料遭窃的估计费用，也纳入提供客户信用监控服务与法律费用。

家得宝仍表示，尚未估计这起入侵事件相关“可能损失”的影响。

家得宝股价周四收涨1.6%，报97.29美元。(完)

(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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