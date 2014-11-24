《热点透视》德拉吉对抗通缩之战需要财政政策支持

撰稿 Pierre Briancon/编译 王颖

路透伦敦11月21日 - 欧洲经济出了问题。只有一个人决心为此做点事情，而他需要帮助。欧洲央行总裁德拉吉说，他想“尽快”推升欧元区通胀率，但他的货币政策已快达到极限。如果欧洲各国政府还不积极配合的话，德拉吉的所有努力都将徒劳无功。

德拉吉11月21日的讲话亮出了新的警示灯。他承认，欧洲央行没有完成它唯一的使命--确保物价年度升幅2%，他还担心，中期通胀预期将会恶化。

欧洲央行已尝试过近“零”利率、超常规流动性措施，以及有针对性的债券购买计划，但情况仍不乐观。欧洲央行表示，未来两年价格涨幅将远不及目标。从央行使用的指标来看，投资者认为这种情况在此后多年都不会改变。预期是管理通胀水平的关键。如果有迹象显示通胀预期进一步恶化，那么欧洲央行可能再也无法假装它能控制住局势了。

浏览欧元区通胀预期图表：tmsnrt.rs/1ujqdF5

德拉吉表示，他已经准备打破欧洲央行长期以来的禁忌--“量化宽松”(QE)，即购买公债。欧元区实施这种政策能取得何种效果深受质疑。利率已经处于历史最低水平，而QE也必须在所有成员国铺开，那么大举购买德国公债又意义何在呢？

德拉吉的目的是让欧元进一步贬值，但潜在下跌空间是有限的。欧元区经常帐盈余偏大，推动欧元汇率走高。欧元自5月初以来已累计下跌了11%，如果再下跌的话，就要被美国认定为是一场可能危及美国复苏的货币战了。

现在欧洲央行传达出的信息非常明确。但欧元区政府在做什么？它们没有任何行动。今年欧元区国内生产总值(GDP)将只增长0.8%，而预算赤字总额仅略微超过GDP的2.5%。这无疑说明欧元区国家的并没有在财政政策上花太多心思。现在是按常识行事的时候了--对经济认真展开刺激。(完)

(译文审校 张明钧)

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