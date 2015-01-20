全球金融：全球监管部门考虑推后实施互换新规的最终期限--ESMA主席

路透香港1月19日 - 欧洲证券和市场管理局(ESMA)表示，由于国际银行业者的强烈反对，预计衍生品监管机构将同意为出台互换交易资本新规制定新的时间表。

ESMA主席麦尧尔(Steven Maijoor)周一在香港参加亚洲金融论坛(AFF)间隙向路透称，国际监管部门希望在未来几周，就衍生品非公开交易引入保证金要求的新时间表达成一致。