中国引领的衍生品交易荣景消退 新加坡交易所将面临考验

路透新加坡/香港9月22日 - 新加坡交易所(SGXL.SI)衍生品业务受中国经济放缓重创，在寻找新营收来源的压力不断加大之际，新任执行长在周三的年度股东大会上可能会面临他所遇到层层诘问。

据汤森路透的数据显示，新交所一种主要中国股指期货合约的成交量较7月初创下的纪录高点锐减近四分之三。而这种情况发生的背景是，其衍生品业务一直在增长，而且对该所收入的贡献越来越大。

“由于中国离岸衍生品盛况不再，新加坡和其他交易所必须要认真思考一番，寻找其他提振营收的来源，”香港一家美资银行的衍生品策略师表示。

新交所的新执行长罗文才(Loh Boon Chye)因与国内金融机构关系密切而出名，他在7月中接替前执行长博可(Magnus Bocker)掌舵新交所。博可在过去五年期间将衍生品业务打造成了该所的主要收入来源。

在7月中国股市崩跌之前，对中国和其他亚洲经济体相关期货和期权合约的需求不断增长，这令新交所受益。在股市大跌后，中国政府决定限制本地期货交易，这又给新交所带来了额外的生意，从而使该所的中国相关期货合约成交量创下纪录高点。

但随着投资者对中国经济前景越来越感到担忧，这种增长趋势已经消退。

新交所上市的新华富时A50指数期货近月合约SFCc1在7月第一周的成交量创下410万口的纪录水准，但随着投资者对中国经济日益担忧，截止上周，该合约的成交量已骤跌至110万口左右。

股票挂牌情况也没有起色。数据显示，新加坡今年迄今为止的股票发行金额下降了65%，仅为19亿美元，很可能创下2003年以来1-9月同期最低水平。今年到目前为止，新加坡主板还没有一宗首次公开发行(IPO)交易。相比之下，香港在中国股市崩跌前吸引的IPO数量则接近纪录最高水平。

新交所越来越仰仗于衍生品收入，今年截止6月底，衍生品交易收入大增42%，占到了全部收入的38%，高于之前一年的占比30%。同期证券业务收入下降8%，占到全部收入的27%。

对于罗文才将如何应对这一挑战，投资者将拭目以待，不过他的可选方案或许有限。

亚洲安本资产管理公司企业治理负责人David Smith向路透表示：“我认为大家不应指望罗文才会带领新交所加速增长，因为对于经营交易所而言，主要还是得依赖市场参与者带动增长。”(完)