《独家新闻》美国监管部门接近与欧洲就互换规定达成协议

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透华盛顿7月8日 - 据两名知情人士透露，美国衍生品监管部门主管提出一项建议，将使外国银行免受美国部分严格规定的约束，并避免负担过多成本，从而可能消除大西洋两岸在互换规定问题上的分歧。
美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒去年坚称，外国企业若想与美国企业进行高风险衍生品交易，则必须遵守该机构的规定。
欧洲监管部门、银行业、乃至CFTC内部的一些高层人士均对此激进立场表达不满，称该机构应该承认与外国相似法规。
德意志银行 、瑞士信贷 、巴克莱 等大型外国银行都担心，如果他们被迫得同时承担美国规定和本国规定的双重成本，则将失去全球竞争优势。
其中一名消息人士称，此后詹斯勒提出了“跨境”的妥协方案，包括允许企业逐步导入相关规定，并可能允许外国银行免受美国部分最严格规定的限制。
这是詹斯勒试图在CFTC周五就此问题召开会议前，劝说欧洲接受的妥协方案。
“目前而言，看来很好，”第二名知情人士谈及詹斯勒与欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔的两名高级助手的谈话时称。“可能是在今晚(周一)或周二进行。”
该消息人士还称，双方目前都在致力于将妥协方案归纳到一张纸上，确保其看起来简单明了。CFTC拒绝就此发表评论，目前也暂时无法联系到巴尼尔办公室置评。(完) (编译 许娜; 审校 张明钧)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。