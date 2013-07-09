《独家新闻》美国监管部门接近与欧洲就互换规定达成协议

路透华盛顿7月8日 - 据两名知情人士透露，美国衍生品监管部门主管提出一项建议，将使外国银行免受美国部分严格规定的约束，并避免负担过多成本，从而可能消除大西洋两岸在互换规定问题上的分歧。

美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒去年坚称，外国企业若想与美国企业进行高风险衍生品交易，则必须遵守该机构的规定。

欧洲监管部门、银行业、乃至CFTC内部的一些高层人士均对此激进立场表达不满，称该机构应该承认与外国相似法规。

德意志银行 、瑞士信贷 、巴克莱 等大型外国银行都担心，如果他们被迫得同时承担美国规定和本国规定的双重成本，则将失去全球竞争优势。

其中一名消息人士称，此后詹斯勒提出了“跨境”的妥协方案，包括允许企业逐步导入相关规定，并可能允许外国银行免受美国部分最严格规定的限制。

这是詹斯勒试图在CFTC周五就此问题召开会议前，劝说欧洲接受的妥协方案。

“目前而言，看来很好，”第二名知情人士谈及詹斯勒与欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔的两名高级助手的谈话时称。“可能是在今晚(周一)或周二进行。”