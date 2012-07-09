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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 9日 星期一 16:39 BJT

德尚接掌法国队帅印

法国足协周日宣布，前马赛主教练德尚将代替布兰克，出任法国队新任主帅。上任後，德尚面临的首要任务将是团结派系矛盾层出的法国队，以期在2014年世界杯上能有好的表现。近年内法国队在重要比赛中表现平平，虽不乏技术素质不错的球员，但由於内讧问题而争议不断。路透

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