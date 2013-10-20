尽管出现债务僵局 美国经济表现仍力压欧洲

* 尽管存在预算纷争，但市场对美国经济的信心未受影响

* 美联储坚定地按兵不动，尽管就业报告可能强劲

* 欧元区经济乏善可陈

撰稿 全球经济主编魏伦

路透伦敦10月20日 - 如果说华尔街股市创纪录高位可作为指引的话，那么美国经济有很大机会进一步拉大领先欧洲的差距，尽管美国在政府预算和债务上限问题上争论不休。

最后一刻达成的协议避免了美国出现前所未有的违约，这使得市场更加期望政客们能够从公众对这次政府停摆的愤怒反应中吸取教训。标准普尔500指数周五收在纪录高点1,744.50点。

“市场现在可能更加相信，下一次的预算谈判将不会出现类似的边缘政策，政府不会再次停摆，而且美国当然也不会违约，”德勤首席全球分析师Ira Kalish说。

“因此我预期消费者信心将得以恢复，企业亦将愿意投资和雇聘人手，”他说。

“下一次”并不很远。国会批准向政府拨款以维持政府运作直到1月15日，同时授权政府能够继续发债直至2月7日。

德意志银行分析师David Folkerts-Landau表示，此次僵局令共和党和国会严重受创。

他在报告中称，“因此未来预算磋商取得明显进展的机率提升了。明年政府再次停摆、举债上限问题摊牌不太可能出现。”

**美联储目前料按兵不动**

Folkerts-Landau表示，鉴于已经达成协议，景气指标目前将可能回升，也部分因金融市场预期，预算僵局的影响促使美联储推迟缩减购债规模。美联储目前每个月的购债规模为850亿美元。

周二将公布美国9月非农就业报告，非农就业岗位预计将增加18万个，分析师预计这将重燃有关美联储将提前“缩减购债”的热议。

但分析师怀疑，美联储最早也要到12月或1月开始行动，因为政府停摆对10月经济数据产生了负面影响。

要在迷雾中看出端倪，Kalish称，一周请领失业金人数下降表明就业市场形势良好。资本财产出上升也增强其信心。

“情况在好转，美国经济基本面在逐步改善，对此我持谨慎乐观看法，”他说。

但对欧元区的形势则不那么有信心。欧元区10月采购经理人指数(PMI)或从9月的52.2微升至52.5，但银行对民间企业放贷料进一步萎缩。

实际上，伦敦经济政策研究中心周六表示，现在说欧元区摆脱了这波经济衰退还为时尚早。

**欧元区没有激励和刺激因素**

荷兰国际集团(ING)首席分析师Mark Cliffe表示，他认为没有明显的激励因素刺激欧元区经济自行改善。

欧央行维持货币政策不变，财政政策虽然不会构成拖累，但也没有带来正面激励，涉及欧元前景的许多问题还有待解决。

为期两天的欧盟峰会将讨论这些问题，包括如何提供支持资金以关闭欧元区的问题银行，这是“银行业联盟”的重要组成部分，该联盟可以发挥支撑欧元的作用。

预计不会取得突破，尤其是因为德国9月大选后尚未组成一个联合政府。

Cliffe称，“企业仍守着大量现金，鉴于欧洲和全球存在的不确定性，不愿进行投资。他们不急于增加人手，所以你最多也就能看到一个相当迟滞的复苏。”

Cliffe并称，正面激励可能只会来自全球经济，而这方面的消息也可能喜忧参半。

**英国形势向好**

在英格兰东南部楼市复苏的推动下，英国料确认第三季经济持续强劲成长。

路透调查分析师预计，其第三季GDP较前季成长0.8%，第二季为成长0.7%。

日本可能公布出口增速创三年来最快，但通胀率要达到2%的目标进展缓慢，尽管推出了大规模货币刺激举措。

扣除食品但包括能源在内的核心通胀率9月或同比升0.7%，低于8月创下的近五年高位0.8%。

汇丰/Markit中国采购经理人指数(PMI)料仅小幅上升。

联博香港有限公司亚洲主权债券策略师Anthony Chan表示，中国上季补充库存帮助其GDP增速提高至7.8%，但之后经济动能可能有些减弱。

他说，追踪共产党的核心政策比关注GDP的小幅变化及央行货币立场更重要。

在这一问题上，Chan说，今年稍早中国没有采用“恐慌性刺激”举措来保证2013年全年7%的经济成长目标，这让其受到鼓舞。

“在全球依然非常不稳定且成长不均衡的情况下，中国料继续带来稳定性，”他说。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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