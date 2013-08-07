《Russell专栏》繁荣期不再 但中国进口大宗商品价格不降反升

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 田建华/张若琪

路透澳洲朗塞斯顿8月6日 - 看空中国商品需求的言论并不鲜见，但偶尔会有与市场主流观点相悖的信息蹦出来。

最新的例子就是澳新银行集团(ANZ Banking Group)公布的中国商品指数，该指数显示上周中国进口的一篮子商品加权平均价升至三个月高位。

在8月2日结束的当周，该指数上涨0.6%，只有工业金属价格走势与涨势背道而驰。该指数较三个月前高出0.4%，但较上年同期低2.7%。

尽管该指数编制时间不长，但ANZ的指数很有用，因为该指数追踪22种主要商品，且经过加权处理来反映出中国的消费。

中国消耗最多的商品价格达至三个月高位，以及近期有迹象显示中国经济增长停滞，这两者看似互相矛盾。

中国官方采购经理人指数(PMI)从6月的50.1升至7月的50.3，这是近期唯一一个胜过预期的中国重要经济数据。

而这也与汇丰公布的制造业PMI形成对比，7月该指数跌至11个月低位47.7，低于50荣枯分水岭。

对制造业疲软以及中国当局调整经济结构影响的担忧，令人质疑中国是否能实现2013年国民生产总值(GDP)增长7.5%的目标。

关于中国的忧虑已经在澳洲等商品产出国蔓延，担心天然资源荣景已经结束，让澳洲徒留矿业的过度投资。

正如ANZ的指数提醒我们那样，有些时候实际数据和主流情绪并不十分吻合。

但是还是值得察看一下该指数细分情况，因中国经济增长疲软，不同商品类型的表现差异表现得更为突出。

既然该指数在三个月高位，那么一个很好出发点就是观察表现最好行业，而农业商品以一定的优势排在最前。

**农产品胜出**

农产商品分项指数在整体指数中的权重占25%，包含猪肉、玉米、稻米、小麦、大豆、棉花、棕榈油和糖；过去三个月这个分项上涨了7.6%。

其他分项指数中另一呈现上涨的，是权重占39%的能源分项，涨幅1.6%；这个分项包括布兰特原油、热能煤和天然气。

包含铁矿石和炼焦煤的散装货物权重占21%，该分项下跌3.2%。

而包括铜、铝、橡胶、铅、锌、镍的工业品下跌4.9%；权重3%、包括金、银、铂金(白金)的贵金属类则大跌11.4%。

观察分项的涨跌，的确凸显出中国制造业面临的困境。

如果不是受热能煤拖累，能源分项的表现应该更好；热能煤纽卡斯尔港现货价自4月底以来下挫近11%，年初以来跌幅更达到16%。

散装货分项指数下跌，主要得归因用于炼钢的炼焦煤，因铁矿石现货价.IO62-CNI=SI自4月底以来仅跌了3%。

然而应该指出的是，过去三个月来铁矿石价格并不稳定，先是5月31日挫低至2013年低点每吨110.40美元，然后又大涨18%，周一收报130.20美元。

铁矿石上涨，是因寄望在中国增加主要为高速铁路的基础建设支出下，钢铁的需求将上升。

如果ANZ指数继续上涨，驱动涨势的项目料将轮动；工业品分项可能增长，因一些国内刺激措施可望惠及制造业，而美国经济复苏则让出口前景增温。

同时，鉴于全球市场上大豆、稻米、棕榈油和天胶价格疲软，农产品分项指数或许很难复制之前的表现。

但整体而言，ANZ指数有提醒的作用，让市场警惕目前在观察中国对大宗商品的需求时，可能太过侧重工业金属和制造业展望。

尽管过去20年，出口导向的制造业一直是推动中国经济创造亮丽成长的动力，但其对经济的相对重要性正开始下降，因此，对工业用大宗商品的影响力也将开始缩减。(完)

(译文审校 张明钧)

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