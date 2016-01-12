汽车产业：美国车市SUV销售火爆 亚洲厂商增加对美出口

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律1月11日（记者 Norihiko Shirouzu/Naomi Tajitsu） - 亚洲汽车厂商利用在日本和韩国的产能正在向美国出口更多运动型车（SUV），以满足强劲的市场需求。

对美出口增加恰逢美国议员准备辩论跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。美国汽车工人联盟(UAW)等美国工会对TPP表示不满，它们担忧美国制造业岗位将在与海外企业的竞争中受损。

韩国现代汽车 美国市场产品规划负责人Mike O’Brien表示，公司正在加快开发一款小型跨界SUV，以扩大产品线。O’Brien周一在底特律北美车展间隙接受路透采访时指出，新车将很快登陆美国展厅，但不是今年。

O’Brien称，现代计划今年将从韩国出口到美国的途胜(Tucson)SUV数量增加到8万余辆。2015年，现代在美国市场销售了大约6.3万辆途胜。

“我们的途胜销售非常火爆，经销商最大的抱怨是‘为什么不能给我们更多？’”O’Brien说道。

现代并不在北美生产途胜，美国市场的途胜一直靠进口。他表示，为了提升销售，现代近期采取行动“释放韩国的产能”，增加途胜SUV的进口量。

日产汽车 首席执行官戈恩（Carlos Ghosn）称，将从日本出口更多Rogue SUV到美国；2015年该车在美国的销售大增44%，达到创纪录的28.7万辆。在美国销售的Rogue SUV有当地生产的，也有进口自韩国的。

“我们在北美的（Rogue）产能利用率超过100%，”戈恩周日在底特律说道。“我们从韩国出口Rogue到美国，很快也将从日本出口Rogue到美国。”

2015年，日产在美国销售的所有轻型卡车中，近三分之一为进口，较2014年增加约20%。去年日产SUV销售较前年增加20%，而小型汽车销售减少了1.8%。

丰田汽车 美国销售公司2015年销售的进口轻型卡车比上年增加了30%。（完）