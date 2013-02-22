申请破产对于底特律或许不是好出路

焦点：美国里奇蒙联储总裁拉克尔辞职 因或曾泄露市场敏感信息
路透华盛顿4月4日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二突然离开美联储，此前他承认2012年在与华尔街一位分析师的谈话中，可能泄露了有关美联储政策选项的机密信息。
路透美国特拉华州威明顿市2月21日 - 如果底特律市是一家公司,那么申请破产是非常适合的做法,可以借助法庭保护来削减债务,精简业务并减少养老金支出.
但是对通用汽车有效的做法,对美国汽车之都却未必管用.
一个由州政府任命的专家小组周二宣布底特律陷入财政危机,外界普遍预期密西根州州长Rick Snyder将很快任命一位紧急财政管理人接管这座城市的很多职能.
底特律市长Dave Bing和市议会反对州政府接管,部分是因为这样做他们就将把很多权力拱手让与紧急财政管理人.破产是他们最不愿意看见的事情.
虽然紧急财政管理人可能建议底特律按照第九章破产法申请破产,但几乎没有哪位专家认为会真的发生.
"对于密歇根州而言,破产一事太过关键和重大,因此不能让其暴露在第九章破产程序的不确定性之前,"Chapman and Cutler律师James Spiotto表示.其是市政破产方面的专家之一."第九章破产程序非常耗时、不稳定、成本高昂且不可预知."
专业人士称,申请破产不只会给底特律带来混乱,也将让密歇根州其他城市的信贷价值蒙受质疑.
总部位于底特律的通用汽车在2009年根据美国破产法第11章申请破产,随后收到来自政府的495亿美元救助金.当通用汽车脱离破产后,则需要将此援助金额转换为公司的股权.
底特律的问题(包括140亿美元的长期负债在内),急需得到彻底解决.但几乎没有人指望联邦政府会出手相助.
底特律人口从180万人下降到了70万,该市的税基也随之缩减.在这些离去的身影背后,留下了一个充满止赎房屋、高犯罪率、难以提供基本服务和履行养老金义务的城市.
当一项全新的州法律于3月28日生效时,底特律的紧急财政管理人将获得可以重组城市的大权.密歇根州立大学公共财政研究专家Eric Scorsone表示,这些权力当中的一项,就是用城市较能承受的劳资合同来取代现有工会协议.
在6月30日截止的财年,劳工成本占底特律运作预算的49.5%.
Spiotto指出,紧急财政管理人有精确聚焦问题的能力;而第九章破产法的程序则更为散乱.
如果底特律真的提出申请,将是史上最大的地方自治申请破产案,超过了阿拉巴马州最大城市伯明翰(Birmingham)所在的杰弗逊郡(Jefferson County),该郡2011年申请破产,负债42.3亿美元.
Spiotto称,那也将是至少自1950年以来一州中最大城市申请破产.密西根州官员有权阻止破产申请.
由于担心一地破产可能感染其他也在挣扎的市政当局,让问题恶化,已促使各州着手处理陷入困难地方政府.
但Scorsone表示,目前他认为底特律真的申请破产的机率很低,许多密切注意事态发展的专家似乎大致也持同样看法.
不过如果未来六个月没有进展,这种乐观观点可能消退.(完)
(编译 郑茵/洪曦/张若琪; 审校 王丽鑫/侯向明/石冠兰)
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