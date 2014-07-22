底特律破产计划可行 但忧虑仍存--专家证人报告

路透7月21日 - 根据专家证人报告，底特律调整180亿美元债务，脱离美国历史上最大规模市政府破产案的计划是可行的，但该报告也担心底特律快速重整的成本，可能伤及该市修复“已损坏的运营功能”的能力。

波士顿凤凰城管理服务(Phoenix Management Services)的高层Martha Kopacz在7月18日作出的报告中指出，该计划所假定的营收、费用和支付是合理的。她在4月被美国破产法庭的法官Steven Rhodes选为此案专家证人。路透周一取得了这份报告。

但该报告也对于该市一年前提出的破产案进度提出质疑。这份报告基于超过200次访问和事实收集访谈而完成。Kopacz特别指出，与底特律一些债权人达成的协议可能会减少该市破产后努力的一些可用资源。

她写道，“本破产案主要关注在对底特律去杠杆化，这通常会不计及修复该市已损坏的运营功能。”

她还指出，“底特律市与债权人群体的双边斡旋顺利运作，迅速为关键争议提出和解方案。然而，由于缺乏多边磋商的时间，导致整体上，和解方案大大降低了该计划的可用应急准备。”

Rhodes法官定于8月14日开始为底特律的计划是否合理和可行展开漫长的听证会。他还将考量债权人对于该计划的投票结果。底特律市定于周一晚些时候公布这一表决结果。(完)

(编译 石冠兰 审校 李婷仪)

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