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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 15日 星期二 11:58 BJT

凯迪拉克ATS当选2013年北美年度轿车

根据汽车业评论人士的评审，通用汽车的凯迪拉克ATS当选2013年北美年度轿车。克莱斯勒的兰姆1500皮卡当选2013年北美年度卡车/SUV车型。进入决赛的轿车车型包括本田雅阁、福特Fusion，卡车/SUV车型入围决赛的包括马自达CX-5以及福特C-Max。路透

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