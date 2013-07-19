底特律申请破产 为美国历史上最大城市破产案

美国底特律周四申请破产，这是美国历史上最大的城市破产案，标志着城市发展进入新低，也为其与债权人展开代价高昂的官司之争做好准备。底特律是美国汽车工业的发源地。密西根州州长Rick Snyder称其批准了底特律紧急事务主管Kevyn Orr根据破产法第9章申请破产保护的请求。路透