底特律申请破产 为美国历史上最大城市破产案

3月20日在底特律一处空置的社区拍到的场景。 REUTERS/ Rebecca Cook

* 美国历史上最大的城市破产案

* 官司之争可能花费数亿美元

路透底特律7月18日 - 美国底特律周四申请破产，这是美国历史上最大的城市破产案，标志着城市发展进入新低，也为其与债权人展开代价高昂的官司之争做好准备。底特律是美国汽车工业的发源地。

密西根州州长Rick Snyder称其批准了底特律紧急事务主管Kevyn Orr根据破产法第9章申请破产保护的请求。“底特律无法收取足够多的税收来满足当前各项义务要求，这种情况下，如果不申请破产，情况可能会更糟糕。”

Snyder在3月任命Orr负责处理底特律长期债务的问题。底特律长期负债估计有185亿美元。

底特律一度是美国制造业超强实力的代名词。这座城市的汽车业巨擘在二战期间因为战时需要，临时转产飞机、坦克和军火，因而被称为“民主的军火库”。

如今，底特律却成为衰落、衰败和犯罪的代名词。底特律的人口数量从1950年180万人的峰值降至70万人。该城市的政府多年来腐败事件没有断过。路灯和紧急服务方面的投资不足，导致街道的治安维护常年不力。

底特律的犯罪率升至近40年来最高，2013年第一季市内的救护车只有三分之一投入使用，市内近7.8万座被废弃的房屋建筑造成“更多的公共安全问题，并降低了城市的生活质量”，密西根州长在信中这么写道。

6月时，Kevyn Orr曾提议向债权人偿还少量的钱了结债务。他的计划遭到部分债权人的反对，尤其是底特律两支代表退休员工的养老基金。这两支基金最近在州法庭提起诉讼，质疑密西根州长授权Orr为底特律处理破产问题的能力。

债权人预计将以更强硬的态度对破产提出质疑。

律师事务所Plunkett Cooney的破产律师Douglas Bernstein预计，这宗破产官司将持续一到三年，而且将耗资巨大。

“费用可高达几千万，甚至几亿美元，”他说。(完)

(编译/审校 李爽/白云/徐文焰)

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