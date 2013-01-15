福特或修改林肯车型设计以迎合中国消费者

福特2014年将在华推出林肯品牌汽车，旨在推动这款豪华汽车的销售，并吸引更年轻、更富裕的买家。福特汽车或修改林肯车型设计，以适应中国消费者的口味。相较美国消费者，中国消费者喜欢更宽的车前大灯、更对称的设计以及更宽敞的后座。路透