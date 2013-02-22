底特律被评为美国最悲惨城市

福布斯网站周四公布最新美国最悲惨城市排行榜，“汽车之城”底特律因暴力犯罪频发、高失业率、人口减少以及金融危机等问题，“打败”去年榜首迈阿密，排名榜首。密歇根州另一城市弗林特、伊利诺伊州的罗克福德和芝加哥，以及加州莫德斯托是排名前五的另外四个城市。路透