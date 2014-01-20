德意志银行重挫 拖低欧股走低

* FTS Eurofirst 300指数跌0.1%，Euro STOXX 50指数跌0.03%

* 德意志银行市值蒸发约22亿欧元

* 银行股仍是今年迄今欧洲表现最好的板块，升5.5%

路透巴黎1月20日 -欧洲股市周一小跌，交投清淡，从五年半高位回软，因德意志银行(DBKGn.DE)意外公布季度亏损，促使投资人对近期上扬的银行股获利了结。

德国最大银行-德意志银行重挫5.4%，市值蒸发约22亿欧元。

德意志银行公布第四季意外录得税前亏损11.5亿欧元，因诉讼官司和重组而列支高额成本，该银行并警告称2014年将面临进一步的挑战和改革。

德国商业银行(CBKG.DE)下挫4.5%，BancoPopolareBAPO.MI跌3.1%，瑞信CSGN.VX大跌2.5%。

尽管今日下挫，STOXX银行股指数.SX7P今年迄今仍升5.5%，为表现最好的欧洲板块。

泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%，报1,344.17点。欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数.STOXX50E微跌0.03%，报3,153.17点。

因美国市场休市，此间市场交投清淡。

英国富时100指数.FTSE收涨0.11%，报6,836.73点；德股DAX指数.GDAXI跌0.28%，至9,715.90点；法国CAC-40指数.FCHI微跌0.11%，报4,322.86点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。