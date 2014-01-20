德意志银行重挫 拖低欧股走低

美联航CEO与中国领事馆官员会面 讨论拖乘客下机事件影响
路透纽约4月18日 - 美国联合航空公司称，该公司执行长Oscar Munoz会见中国驻芝加哥总领事馆官员，讨论强拖乘客下机事件可能对预订情况产生的影响，但目前断言在华业务是否受到该事件打击仍为时尚早。
* FTS Eurofirst 300指数跌0.1%，Euro STOXX 50指数跌0.03%
* 德意志银行市值蒸发约22亿欧元
* 银行股仍是今年迄今欧洲表现最好的板块，升5.5%
路透巴黎1月20日 -欧洲股市周一小跌，交投清淡，从五年半高位回软，因德意志银行(DBKGn.DE)意外公布季度亏损，促使投资人对近期上扬的银行股获利了结。
德国最大银行-德意志银行重挫5.4%，市值蒸发约22亿欧元。
德意志银行公布第四季意外录得税前亏损11.5亿欧元，因诉讼官司和重组而列支高额成本，该银行并警告称2014年将面临进一步的挑战和改革。
德国商业银行(CBKG.DE)下挫4.5%，BancoPopolareBAPO.MI跌3.1%，瑞信CSGN.VX大跌2.5%。
尽管今日下挫，STOXX银行股指数.SX7P今年迄今仍升5.5%，为表现最好的欧洲板块。
泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%，报1,344.17点。欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数.STOXX50E微跌0.03%，报3,153.17点。
因美国市场休市，此间市场交投清淡。
英国富时100指数.FTSE收涨0.11%，报6,836.73点；德股DAX指数.GDAXI跌0.28%，至9,715.90点；法国CAC-40指数.FCHI微跌0.11%，报4,322.86点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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