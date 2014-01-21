德银将放慢全球债券交易业务扩张 专注提升获利能力

* 德银股价重挫6%

* 季度固定收益交易营收下滑31%

* 尚未就2013年派息作出决定

路透法兰克福1月20日 -德意志银行(DBKGn.DE)将放慢全球交易业务的发展脚步，针对其核心的债券交易业务，准备把更多注意力放在盈利能力而非规模之上。该项业务营收大幅下滑导致德银第四季录得巨额亏损。

该行第四季录得11.5亿欧元(15.6亿美元)亏损，可能让过去一年来困扰该银行的问题更趋复杂化，包括一大堆诉讼和监管争议，以及该行必须增强资产负债状况。

德银联合执行长Anshu Jain称该行将达成2015年的目标，但警告2014年又将是艰难的一年。

“我们估计2014年将成为转折点，多数遗留的亏损、法律诉讼和去风险化成本...都将成为过去，”他周一在电话会议上对分析师表示。

Jain表示，德银的债券交易业务下降是结构性的，需要把业务活动从欧洲转向更富有活力的美国市场，从追求规模转向获利能力。

“这是一种转变，”Jain说。“我们过去养得起这些业务，但以后不行了。”

意外亏损打压德意志银行股价收盘下挫5.41%，而银行类股指数.SX7P仅下滑1.05%。

德银债券交易业务营收下滑近三分之一，降幅远超同样遭遇了债券交易业务放缓冲击的美国同业。债券交易将近占到德银交易营收的四分之三。

例如，高盛(GS.N)和花旗(C.N)第四季债券交易营收分别下降11%和15%。

德意志银行是欧洲主要债券交易券商之一，由于竞争对手不断收缩战线，该银行得以持续吸纳他们剥离的业务。但金融危机后监管日趋严厉，迫使该银行自己卸下资产。

“很明显，德意志银行正在撤离那些股东权益报酬率(ROE)不佳的领域，”标准人寿的资产组合经理Reg Watson说。“这确实标志着一种改变，而且正是管理层希望强调的改变--他们开展这项业务不再只是为了营收，而是为了获利。”

Espirito Santo驻伦敦分析师Shailesh Raikundlia说，德意志银行正在失去市场份额。“他们的份额正在流向巴克莱等同业，因为他们不具有(支撑一个大型投资银行的)资本。”

巴克莱是另一家严重依赖债券市场交易收入的欧洲银行。该银行股价周一下跌2.0%。

**诉讼成本**

德意志银行第四季诉讼成本为5.28亿欧元，全年因罚款和了结官司而支出25亿欧元，年底时诉讼拨备降低至23亿欧元。

该行12月被美国联邦住房金融局课以19亿美元罚款，因被指在2008年金融危机前销售抵押贷款支持债券时，对两家美国政府控股公司存在欺诈行为。此外，其亦因操纵利率而被欧盟反垄断监管机构罚款7.25亿欧元。

德意志银行表示尚未就2013年派息作出决定。若要维持每股0.75欧元股息的水准，该行需要把大约七成的净利都拿出来。

令人欣慰的是，德意志银行重组计划进展快于预定目标。此外，虽然亏损增加，但资本比率也符合业内预期，得益于资产削减力度大于预期。

财报公布前，分析师对德意志银行的看法乐观。根据汤森路透的数据，36家追踪该股票的机构中，有23家将其评级定为“强力买入”或“买入”。

周一之前，德意志银行股价2014年内累计上扬13%，与其它欧洲同业表现相当。

该行估计预期市净率为0.7倍，预期市盈率(本益比)为10.0倍。根据StarMine的数据，同业平均水准分别为0.9倍和13.6倍。

德意志银行2013全年税前利润达21亿欧元。根据汤森路透I/B/E/S的数据，分析师此前预期为42.1亿欧元。(完)

(编译 徐文焰/侯向明/许娜；审校 郑茵/张涛)

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