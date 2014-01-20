德意志交易所希望法兰克福加强与中国的金融联系--执行长

美联航CEO与中国领事馆官员会面 讨论拖乘客下机事件影响
路透纽约4月18日 - 美国联合航空公司称，该公司执行长Oscar Munoz会见中国驻芝加哥总领事馆官员，讨论强拖乘客下机事件可能对预订情况产生的影响，但目前断言在华业务是否受到该事件打击仍为时尚早。
路透法兰克福1月20日 -德意志交易所(DB1Gn.DE)周一敦促决策者采取合作，使法兰克福在欧洲对中国的金融市场活动中发挥核心作用。
德意志交易所执行长Reto Francioni表示，该交易所与欧洲央行的活动，以及中德之间密切的贸易联系，为法兰克福发挥其作用创造了有利的环境。
“如果重要机构、决策者以及金融中心能够密切合作，这就一定会成功，”他在为交易所新年招待活动准备的讲稿中称。
“这也将在很大程度上决定我们在2014年乃至以后的工作，”Francioni说。
他表示，德意志交易所计划扩展对东欧、中东和北美市场的业务，但亚洲仍是其主要发展目标地区。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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