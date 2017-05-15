德意志银行遭罚款55万欧元 因未及时披露重要消息

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透法兰克福5月12日 - 德国金融监管局(Bafin)对德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)处以55万欧元(59.8万美元)罚款，因该行未及时证明有正当理由不在第一时间披露重要信息。
Bafin周五在一份声明中称，罚款与四起案件有关，包括2015年德意志银行执行长的更换。德国经济周刊(WirtschaftsWoche)稍早进行了相关报导。
克莱恩(John Cryan)在2015年接替德意志银行联席执行长詹恩(Anshu Jain)和费辰(Juergen Fitschen)，成为德银执行长。
如果重要消息可能损害其业务，德国企业可申请推迟数日公布。但他们必须确保消息不会泄露，并且向Bafin提出合理理由。
相关的四起案件全部发生在2016年之前。此后Bafin调整了规定，可以对类似违规行为处以最高1,000万欧元的罚款。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。