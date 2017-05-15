德意志银行遭罚款55万欧元 因未及时披露重要消息

路透法兰克福5月12日 - 德国金融监管局(Bafin)对德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)处以55万欧元(59.8万美元)罚款，因该行未及时证明有正当理由不在第一时间披露重要信息。

Bafin周五在一份声明中称，罚款与四起案件有关，包括2015年德意志银行执行长的更换。德国经济周刊(WirtschaftsWoche)稍早进行了相关报导。

克莱恩(John Cryan)在2015年接替德意志银行联席执行长詹恩(Anshu Jain)和费辰(Juergen Fitschen)，成为德银执行长。

如果重要消息可能损害其业务，德国企业可申请推迟数日公布。但他们必须确保消息不会泄露，并且向Bafin提出合理理由。

相关的四起案件全部发生在2016年之前。此后Bafin调整了规定，可以对类似违规行为处以最高1,000万欧元的罚款。(完)