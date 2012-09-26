德意志银行监事会主席称将设定奖金上限--报载

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透法兰克福9月26日电---德意志银行(DBKGn.DE)监事会主席Paul Achleitner在周三刊出的德国商报(Handelsblatt)专访中表示,董事会成员奖金将限制不高於1,000万欧元.
本月稍早时,监事会成员Werner Wenning表示,德意志银行将设制薪资上限,不需要给予内部人员1,000万欧元以上薪酬.
Achleitner进一步指出,拆分银行可能会损害经济.
"将综合性银行予以拆分,将损害对德国产业很重要的成份,"Achleitner称.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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