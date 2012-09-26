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职场管理 | 2012年 9月 26日 星期三 15:48 BJT

德意志银行监事会主席称将设定奖金上限--报载

路透法兰克福9月26日电---德意志银行(DBKGn.DE)监事会主席Paul Achleitner在周三刊出的德国商报(Handelsblatt)专访中表示,董事会成员奖金将限制不高於1,000万欧元.

本月稍早时,监事会成员Werner Wenning表示,德意志银行将设制薪资上限,不需要给予内部人员1,000万欧元以上薪酬.

Achleitner进一步指出,拆分银行可能会损害经济.

"将综合性银行予以拆分,将损害对德国产业很重要的成份,"Achleitner称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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