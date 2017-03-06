焦点：德意志银行将增资80亿欧元 计划进行重大业务调整

2015年6月资料图，位于法兰克福的德意志银行总部大楼和公司标识。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福3月5日 - 德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)计划增资、让旗下资产管理业务上市，并重整业务结构，在花费两年时间处理过去的不当行为和巨额亏损之后进行战略调整。

德意志银行周日的监事会会议决定进行这项战略调整，这也是该行与过去一系列丑闻划清界限的努力的一部分。自2012年以来，丑闻导致德意志银行资产负债表受挫，去年该行净亏14亿欧元。

这一决定意味着该行推翻了不到两年前宣布的拆分投资银行和市场业务的战略，并且是2010年来第四次增资。

“从战略上来讲，很明显我们有所改变，”德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)在周日下午与分析师的电话会议上说道。

“这些举措将让德意志银行更强大，并牢牢支撑我们处于可持续增长路径。”

德意志银行计划在3月21日供股6.875亿新股，筹资80亿欧元(85亿美元)，每股价格较周五收盘价19.14欧元折价约39%。

德意志银行称，还计划将旗下资产管理业务的少数股权上市，并出售其他一些资产再筹集20亿欧元。该计划和供股计划应可将该行资本比率达到13%以上。

德意志银行将重组其作为主要收入来源的证券交易部门，把企业融资业务与之整合。该行在2015年将这两个部门拆分。德意志银行称，这些部门现在将主要侧重于服务企业客户，削减针对养老金和对冲基金等机构客户业务。这些部门将与交易金融部门合并。

此外，德意志银行还放弃了出售德国邮政银行业务的计划，称因未得到可接受的出售价格。该行现要将德国邮政银行业务与其他德国零售业务重新整合。

“我们对德国银行业的前景非常乐观，”Cryan说。

这些举措意味着未来德意志银行旗下将只有三个业务部门：业务主要在德国的私人和商业银行、企业和投资银行以及资产管理部门。

德银将提拔零售银行业务负责人Christian Sewing及金融业务负责人Markus Schenck，二人将作为联席副执行长与克莱恩一道监督重组工作。

Schenck还将与目前负责德银债券与股票交易的Garth Ritchie一道，担任投资银行联席主管。预计企业与投资银行业务负责人Jeffrey Urwin将在今年晚些时候卸任。

**落后于对手**

诉讼成本及过去并购造成的资产减计令德银获利承压，同时，德银还落后于其华尔街竞争对手，比如这些对手的债券交易在第四季强劲反弹。

德银在过去18个月致力于减少产品、扔掉无利可图的客户以及努力改善其复杂的信息技术。

然而，去年12月德银以72亿美元与美国司法部达成和解以了结销售有毒抵押证券一事，加上其苦苦挣扎的市场业务，都意味着德银需要进行更加大刀阔斧的行动，以提振其资产负债表。

银行业人士认为，未来两个月是德银筹资的良好时机，赶在5月法国总统大选之前，而且目前股市处于高位。

监管消息人士表示，监管当局并没有施压德意志银行增资，这看来是一个战略性决策。

该行的投资者当中有许多人认为这是必要的举措，尽管过去七年已投入该行数以十亿计资金。自2010年以来，德意志银行已增资逾200亿欧元，但其市值仍只有264亿。

“对资本市场来说，该举措是一个重要的讯息，即该行在数年来处理过去的问题之后，如今将更加着重在未来及其客户，”Union Investment基金经理人Ingo Speich表示。

熟知德意志银行最大股东卡塔尔的人士亦同意这点。卡塔尔持有该行略低于10%的股权。

“事实上，他们进行增资并不令人意外。这项传言已久。出售资产管理业务的少数股权，是往正确方向要做的事，”该消息人士表示。

克莱恩表示，该行的确与德意志银行一主要股东谈到供股，而且被告知该股东将会行使认购权。

德意志银行股价已从去年秋季创下的纪录低位9.90欧元反弹，但仍较克莱恩于2015年7月上任时少了三分之一。其股价不到德意志银行帐面价值的一半，反映出该行是欧洲最弱的10家银行之一，且远逊于同业股价平均仅略低于帐面价值的表现。

本次供股承销商初步包括瑞士信贷、巴克莱、高盛、法国巴黎银行、德国商业银行、汇丰、摩根士丹利和意大利裕信银行(UniCredit)。(完)