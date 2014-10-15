德意志银行希望从中国经济崛起中获利 计划开设更多分支

路透法兰克福10月14日 - 德意志银行(DBKGn.DE)希望以大约每年一家的速度，在中国开设更多新分支，该行计划从不断扩张的中德贸易和投资中获益。

德银的交易银行业务主管Werner Steinmueller表示，德银希望从中国经济的崛起中获利，增设分支也是这项全面计划的一部分。

“我们将逐步开设更多分支，”Steinmueller周二对记者表示。他指出，具体的扩张速度和途径取决于中国监管当局，每开一家分支都必须先获得他们的批准，甚至还需要他们的指导。

德银目前在中国有六个分支，该行希望成为参与离岸人民币市场交易的主要欧系银行，为进出口商提供贸易融资、结算以及人民币债券发行业务。

Steinmueller称，德银押注中国金融监管领域的长期改革将会放开市场，到2020年实现人民币自由兑换。

德国是中国最大的欧洲贸易伙伴，2013年两国的贸易额达1,400亿欧元(1,770亿美元)。此外，Steinmueller表示，人民币的国际地位预计将不断提高，未来几年有望成为储备货币。

“人民币正日益成为主流，”他说。

德银目前在中国的业务包括企业银行、证券服务、理财和交易银行等。它通过与山西证券(002500.SZ)的合资企业中德证券，向中国国内提供投行服务。

中国和德国今年在法兰克福签署了建立人民币清算和结算机制的协议，旨在让德国金融资本在中国金融中发挥更大作用。

德银称，有可能将自己的部分人民币清算业务从上海转至法兰克福，以示对上述机制的支持。“如果要推出清算中心，就得有一定的业务量，”Steinmueller说。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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