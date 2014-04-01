德意志银行上调2014年大宗商品价格预估

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透4月1日 -德意志银行(DBKGn.DE)周二上调大部分大宗商品的2014年价格预估，但警告指出第二季大宗商品市场面临的主要不利因素是美元走强和中国经济放缓风险。
该行将布兰特原油期货和美国原油期货预估价格分别上调至每桶106.5美元和96.6美元。其还将金价预估上调至每盎司1,261美元，银价预估上调至每盎司20美元。
德银表示，维持对金价和油价的看空观点，因为这两种商品最易受到美元升值的影响。
德银称，由于铂族金属市场基本面强劲，依然看涨该类贵金属价格，并预计钯金将有出众表现。(完)
(编译 王洋; 审校 白云)
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