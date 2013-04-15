德意志银行就利率操纵案与多国调查当局进行配合

路透法兰克福4月15日 - 德意志银行(DBKGn.DE)周一表示，已经收到多个国家执法和监管机构的传票和提供LIBOR案信息的要求，该行在同相关当局进行配合。

德意志银行在年报中称，该行就银行间拆放款利率操纵案与欧洲、北美和亚太地区的相关机构进行配合。涉及操纵的利率包括伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)、东京银行间拆放款利率(TIBOR)、欧元银行间拆放款利率(Euribor)以及新加坡银行间拆放款利率(TIBOR)。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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