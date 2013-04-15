德意志银行就利率操纵案与多国调查当局进行配合

美国三家地区联储在3月9日会议上要求保持贴现率不变-会议记录
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
路透法兰克福4月15日 - 德意志银行(DBKGn.DE)周一表示，已经收到多个国家执法和监管机构的传票和提供LIBOR案信息的要求，该行在同相关当局进行配合。
德意志银行在年报中称，该行就银行间拆放款利率操纵案与欧洲、北美和亚太地区的相关机构进行配合。涉及操纵的利率包括伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)、东京银行间拆放款利率(TIBOR)、欧元银行间拆放款利率(Euribor)以及新加坡银行间拆放款利率(TIBOR)。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
路透旧金山4月11日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备委员会(美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产负债表。
内阁府周三公布，2月核心机械订单较前月增加1.5%，分析师此前预估为增加2.7%。机械订单被视为是未来六至九个月企业资本支出的指标。