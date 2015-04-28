独家：德意志银行激进的业务调整计划因欧洲央行压力测试遇阻

Reuters4月28日 - 路透法兰克福4月27日 - 据知情人士称，德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)欲成为一家纯粹投资银行和企业银行的激进计划落空，因之前欧洲央行要求的压力测试断定，该模式将无法经受住严重金融危机的考验。

德意志银行今年的很多时间都在试图调整业务模式以提高收益，已锁定了两种可选模式。

熟悉相关内部讨论的人士向路透表示，该行的联席首席执行官Anshu Jain和Juergen Fitschen最初倾向于剥离整个零售业务，成为欧洲的高盛公司(GS.N)。

但在压力测试以及工会和政治利益方提出一系列要求后，Jain和Fitschen以及该行的其他决策者改变了看法。该行转而选择了一项不那么激进的方案，仅出售零售银行部门德国邮政银行DPBGn.DE，削减投行资产，以及增加对股票交易和资产管理部门的投资。

在德意志银行的策略评估期间，欧洲央行要求该行对不同模式进行测试，看看这些模式能否经受住金融危机。在去年欧元区将银行业监管集中起来后，欧洲央行直接负责监管德意志银行。

知悉压力测试过程的消息人士称，这个代号为模式5、没有了零售业务大量存款的提案失败了，因为测试显示，按照这个方案走，融资将耗尽，资本成本会上升。

结果就是模式5不再有可行性。这个模式也已遭到工会组织和政治人士的反对，工会反对是因为他们担心出现大幅裁员，政客反对则是因为他们从本能上不乐见德国的旗舰银行抛弃自己的零售客户。

欧洲央行拒绝就此置评。

这让德银别无选择，周一只能向投资者拿出那个不那么激进、代号为模式2的计划，该计划事先在上周五获得了公司监事会的批准。德国邮政银行将通过公开上市被出售，德银将减少约1,500亿欧元的投行资产。

银行内部人士称，这个决定作出之后，他们认为模式5或许更能为投资者所接受，这些投资者希望德银放弃高成本、包罗从房屋贷款到复杂衍生品各种业务的全球模式，而瑞银UBSN.VX 等竞争对手的经营模式则要专注许多。

但模式5的固有风险，就像欧洲央行测试结果揭示的那样，显示它没有强韧到足以挺过一场严重的市场下行，消息人士称。

德银联席执行长Anshu Jain宣布新计划时说，监管对我们计划的制定影响很大。“当我们思考我们的未来时，很多的谨慎态度来自于我们对未来监管状况的看法，”Jain对记者说道。

在模式2以官方标题“战略2020”公布后，德银股价周一挫跌近6%。

股价跌这么多，部分原因是投资者对新战略缺乏重组成本消耗和目标的信息而感到失望。由于内容提前泄露，德银被迫匆忙公布战略2020，并承诺将在未来90天内公布更多新战略的细节。(完)

(编译 汪红英/白云; 审校 王颖/张荻)

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