独家：德意志银行辞退墨西哥交易员 因其牵涉汇率操纵--消息

路透纽约5月6日 - 一位知情人士表示，德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)已经辞退了一位牵涉全球外汇市场操纵案相关调查的墨西哥外汇交易员。

该消息人士称，德意志银行副总裁兼外汇及衍生品交易员Marlene Galvan周二遭到辞退。

该直接知情人士要求匿名，因该调查为银行内部事务且仍在进行当中。德意志银行是全球最大的外汇交易商。

无法联系到Galvan置评。德意志银行驻墨西哥办公室的一名员工证实，Galvan在周二时已经不再为该银行工作。

德意志银行驻纽约发言人Renee Calabro拒绝置评。她通过电子邮件发送了该银行针对外汇调查的标准声明。

Galvan是全球部分大型银行中被要求休假、停职或辞退的30多名雇员之一。全球监管机构正就关键汇率可能被操纵的问题对多家银行展开调查。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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