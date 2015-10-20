修正-全球金融：德银交易员多按“好几个零”，误向客户支付60亿美元--报载

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(更正：内文倒数第二段译文有误，应为“出错的原因是总值误当成净值计算”，而非“出错的原因是在处理总值时误当成净值”)
路透10月20日 - 金融时报报导称，德意志银行 一名初级交易员处理数据出错，误向美国一对冲基金客户支付60亿美元。
报导称，该行已于第二天向客户追回款项；并对美国联邦储备理事会(美联储/FED)、欧洲央行和英国金融市场行为监管局(FCA)报告此事。
金融时报援引两名知情人士称，这项交易是6月时由该行伦敦外汇销售组一位初级人员处理，他的主管当时在休假。
报导称，出错的原因是总值误当成净值计算，导致交易多了“好几个零”。两名知情人士称这种错误相当常见，但金额则相当罕见。
未能立即联系到德意志银行置评。(完) (编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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