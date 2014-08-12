工行高层张红力遭前雇主德银起诉

路透香港8月11日 - 据香港法院文件，德意志银行(DBKGn.DE)起诉前雇员张红力，并向后者索赔630万美元。

张红力目前为中国工商银行(601398.SS)高层。

据德银提交香港法院的诉状，德银称张红力在德银期间违反合约，导致德银向一家名为Harperskille的公司在深圳的银行账户转账390万美元。诉状日期为周五。

德银表示，要向张红力索赔这笔资金以及逾230万美元的利息。法院文件未提供进一步细节，目前还不清楚张红力如何违反了合约。

德银和工行拒绝就此事置评，记者未能联系到张红力置评。张红力周日向《财新》表示，他在德银服务期间的所有行为，都合乎银行规定和法律。

张红力曾是德银高管，2010年3月加入工行。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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