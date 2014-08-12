工行高层张红力遭前雇主德银起诉

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港8月11日 - 据香港法院文件，德意志银行 起诉前雇员张红力，并向后者索赔630万美元。
张红力目前为中国工商银行 高层。
据德银提交香港法院的诉状，德银称张红力在德银期间违反合约，导致德银向一家名为Harperskille的公司在深圳的银行账户转账390万美元。诉状日期为周五。
德银表示，要向张红力索赔这笔资金以及逾230万美元的利息。法院文件未提供进一步细节，目前还不清楚张红力如何违反了合约。
德银和工行拒绝就此事置评，记者未能联系到张红力置评。张红力周日向《财新》表示，他在德银服务期间的所有行为，都合乎银行规定和法律。
张红力曾是德银高管，2010年3月加入工行。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。