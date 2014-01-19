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国际财经 | 2014年 1月 20日 星期一 07:46 BJT

德意志银行称将不再参与金银定价

路透伦敦1月17日 -德意志银行周五表示，在缩减大宗商品业务后，该行将不再参与黄金和白银的定价制定过程。

德意志银行是参与全球黄金定盘价制定的五家银行之一。不过该行在一份声明中表示，仍将继续其贵金属业务。

一位接近该行的消息人士表示，德意志银行正在寻求将定盘价席位出售给伦敦金银市场协会(LBMA)的另一位会员。(完)

(编译 洪曦; 审校 李婷仪)

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