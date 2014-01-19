德意志银行称将不再参与金银定价

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士

路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。