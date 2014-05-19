德意志银行计划新募110亿美元补充资本

英国提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
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路透法兰克福5月18日 - 德国最大银行--德意志银行(Deutsche Bank)周日宣布，计划募集80亿欧元(110亿美元)新资本，卡塔尔王室将成为新的战略投资者。该银行此举是为了结束对其资本强健程度的争议。
该银行已经在2010年筹集102亿欧元股本，2013年再次募得30亿欧元，但仍不足以平息投资者对其资本情况的担忧，因为该银行正面临越来越高的监管要求。
本次现金注资将支持德意志银行扩展投资银行业务，尤其是在美国。此前，竞争对手巴克莱(Barclays)(BARC.L)和瑞银集团(UBS)UBSN.VX等纷纷撤出该领域，德意志银行打算填补它们留下的空缺。
“现在是选择加强或退出的时刻。我们要么确定战略并加强该业务，要么就得考虑其他选择，”一位熟悉交易的消息人士称，“对我们而言，其他选择从来就没什么吸引力。”
新资金还将帮助该银行提高其法定资本充足率。欧洲央行正在对该地区的大型银行开展严格的审查，并将于11月成为欧元区头号银行业监管者。
不过这也凸显出，该银行距离雄心勃勃的复兴目标有多远；而且，沉重的罚金与和解费用负担和落后的盈利能力，令管理层通过保留获利来增强资本的努力受阻。
德意志银行声明称，一笔价值17.5亿欧元的资金来自卡塔尔首相Hamad Bin Jassim Bin Jabor Al-Thani拥有和控制的投资公司。该银行还计划通过向现有股东供股再募集63亿欧元。
熟悉该交易的一位消息人士称，这家卡塔尔投资者尚未对董事会席位提出要求，德银也尚未向其支付任何特别费用。他称，“他们和其他投资者一样。”
德意志银行称将在美国聘请顶级金融人士，重点关注“加速增长计划”，在三年中投入约2亿欧元为其在德国和欧洲的零售业务改善技术，还将聘雇最多100名顾问来支持其大企业客户。
德银还计划，在三年内将把重要新兴市场的财富管理团队人数扩充15%。
加强资本的举措将提升该银行的核心一级资本充足率(CET1)约230个基点，从2014年第一季末的9.5%升至11.8%。该比率是衡量一家银行抵御压力的指标。
提高后的资本充足率将接近瑞银等对手。瑞银最新的CET1为13.2%。瑞士信贷最新资本充足率为10.0%，并计划根据监管要求，在2019年前将该比率升至逾16%。巴克莱计划在2016年前该比率达到11%。
消息人士称，德意志银行的增资决定源于“管理层的主动决策”，并非迫于监管压力。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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