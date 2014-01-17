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货币新闻 | 2014年 1月 18日 星期六 03:51 BJT

美国热股：报道称德银考虑发布盈警，股价重挫3%

路透1月17日 - CNBC援引道琼斯报道，德意志银行 考虑在出售非核心资产录得亏损后发布盈利预警，该行还受到法律、会计相关成本拖累。

周五午后，德意志银行在美国上市的股票重挫3%，报52.26美元。(完)
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