德意志股票交易岗位料裁减五分之一--消息

路透法兰克福2月3日 - 两名知情人士周五称，德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)准备裁掉约五分之一股票交易岗位，作为全球削减成本计划的一部分。

消息人士称，本次裁员是一年前宣布的裁员计划的一部分，股票交易将裁员约20%。

华尔街日报称，在涵盖削减债券交易岗位的更大范围裁员中，300人将受影响。

尽管执行长克莱恩(John Cryan)曾表示他希望提振股票交易，但德意志银行去年第四季表现不佳。该行不予置评。(完)