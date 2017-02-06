德意志股票交易岗位料裁减五分之一--消息

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透法兰克福2月3日 - 两名知情人士周五称，德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)准备裁掉约五分之一股票交易岗位，作为全球削减成本计划的一部分。
消息人士称，本次裁员是一年前宣布的裁员计划的一部分，股票交易将裁员约20%。
华尔街日报称，在涵盖削减债券交易岗位的更大范围裁员中，300人将受影响。
尽管执行长克莱恩(John Cryan)曾表示他希望提振股票交易，但德意志银行去年第四季表现不佳。该行不予置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。