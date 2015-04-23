《综述》德银因操纵利率被罚25亿美元，创天价罚单纪录

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
德银的和解金额，远远超过瑞银 2012年支付的15亿美元罚金。瑞银两位前任交易员受到刑事指控，而且瑞银的日本业务部门对于美国的通信欺诈指控认罪。
欧盟议员3月表态支持起草欧盟法律，第一次引入对Libor和汇率指数等“具有系统重要性的基准指标”的直接监管。
同时，英国已经采取一项法律，要求Libor由满足一系列资格的第三方管理者编制，违法操纵者将面临七年监禁。
英国金融市场行为监管局(FCA)2012年表示，预计将与金融机构就利率操纵指控达成八起跨大西洋的和解。但是FCA周四表示，调查仍在进行。(完)
(编译 张涛/李爽/王丽鑫/杜明霞；审校 许娜/郑茵/张若琪)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。