《综述》德银因操纵利率被罚25亿美元，创天价罚单纪录

德银的和解金额，远远超过瑞银 2012年支付的15亿美元罚金。瑞银两位前任交易员受到刑事指控，而且瑞银的日本业务部门对于美国的通信欺诈指控认罪。

欧盟议员3月表态支持起草欧盟法律，第一次引入对Libor和汇率指数等“具有系统重要性的基准指标”的直接监管。

同时，英国已经采取一项法律，要求Libor由满足一系列资格的第三方管理者编制，违法操纵者将面临七年监禁。

英国金融市场行为监管局(FCA)2012年表示，预计将与金融机构就利率操纵指控达成八起跨大西洋的和解。但是FCA周四表示，调查仍在进行。(完)