企业并购：摩根士丹利收购德银北美天然气交易帐户--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透8月21日 - 消息人士周四称，德意志银行 将北美天然气交易帐户售予摩根士丹利 。
上述两公司都拒绝置评。
能源新闻门户网站Sparkspread在周四稍早最先报导了该消息。报导未指出交易金额，称未能立即获得细节。
摩根士丹利上月买入德意志银行旗下大宗商品交易帐户；该帐户主要交易煤炭、铁矿石及运费远期合约，此举旨在扩大大宗商品衍生品交易范围。
由于监管更严且获利下降，德意志银行决定退出大宗商品交易，准备出售17个大宗商品帐户，北美天然气交易账户也在其中。德意志银行是德国第一大银行，也是大宗商品前五大金融交易商之一。
此次并购将扩大摩根士丹利的客户群，成为拥有多种终端用户的结构性交易的交易对手。
摩根士丹利的实货交易业务受到美国监管部门更严格的审查，且政界对银行参与大宗商品实货市场交易感到担忧。在这样的背景下，该行扩张衍生品业务。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申