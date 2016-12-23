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债券 | 2016年 12月 23日 星期五 23:53 BJT

标题新闻：德银在与美国政府就销售有毒MBS达成72亿美元和解后告诉员工，无需政府救助-消息

MBS：抵押贷款支持证券 德银：德意志银行

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